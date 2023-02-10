شكرا لقرائتكم خبر عن نجم آرسنال يفتح النار على ريال مدريد لهذا السبب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام مارتن أوديجارد لاعب آرسنال الإنجليزي، بفتح النار على ريال مدريد فريقه السابق، ونجاحه مع الفريق الإنجليزي.

وقال أوديجارد لـ "The players tribune": كنت في مؤتمر صحفي لريال مدريد، هل يمكنك أن تتخيل؟، عندما يحين دوري للتحدث،أضع هذه السماعات الكبيرة وأنا أتحدث عمليا باللغة النرويجية.

وتابع: بمجرد أن تصبح مشهورًا، يتوقع الناس منك أن تكون بطريقة معينة، كما لو كنت هذا البطل الخارق الذي يمكنه فعل أي شيئ، يمكنكلعب كرة القدم، لذلك يجب أن تكون قادرًا أيضًا على التحدث بشكل جيد، وأن تكون واثقًا من نفسك.

وأضاف: كنت مجرد هذا الطفل الصغير الخجول، أعني هل التقيت مؤخرًا بفتى يبلغ من العمر 16 عامًا؟ لقد شعروا بي ورأوا كم كنتطبيعيًا.

وأردف: بعد أيام قليلة من العرض التقديمي، ذهبت إلى التدريب لأول مرة، وبصراحة، كان ذلك أمرًا خياليًا، أنا لست كبيرًا بما يكفي لقيادة سيارة، لذا يتعين على والدي في الواقع إحضاري للعب مع إيسكو ورونالدو وراموس ومودريتش وبيل وبنزيما، كما لو أنه أوصلني إلى المدرسة.

وواصل: كل ما أفكر فيه هو كيف سيعاملني هؤلاء الرجال عندما أدخل إلى غرفة ملابسهم، هذا الطفل الصغير الذي لا يتحدث الإسبانية،لكنهم كانوا جميعًا لطفاء للغاية.

واسترسل: وأولئك الذين يتحدثون الإنجليزية - كروس ومودريتش ورونالدو - اهتموا بي كثيرًا في البداية، قدموا لي النصيحة وساعدونيكثيرًا، لكن بصراحة لا أعتقد أن أيًا منهم كان قلقًا بشكل خاص من أن يأخذ فتى بعمر 16 عامًا من النرويج مكانهم في الفريق.

وتابع: لقد وضعنا هذه الخطة مع النادي التي سأتدرب عليها كل يوم مع الفريق الأول ولكني أحصل على وقت لعب منتظم مع فريق الشباب،بدت وكأنها خطة ذكية في ذلك الوقت، ولكن تبين لي في النهاية أنني لم أجد مكاني مع أي من المجموعتين.

واستكمل: مع فريق الشباب لم أكن معهم بانتظام، لذلك لم أجد هذا الارتباط، وفي الفريق الأول، كنت مجرد طفل جاء للتدريب، لم أشارك فيالمباريات، شعرت قليلا وكأنني غريب.

وشدد: توقفت عن اللعب بحماسي المعهود، كنت قلقًا بشأن عدم ارتكاب الأخطاء أكثر من اللعب بطريقتي، وكانت لعبتي دائمًا تدور حولإحداث فرق، لعب التمريرة الصعبة، الآن أستطيع أن أفهم لماذا حدث ذلك، كنت لا أزال طفلًا صغيرًا، لكنني تعلمت أنه يجب أن تكون قاسيًا،عليك ألا تشغل بالك عليك أن تظهر نفسك على أرض الملعب.

وأوضح: لاحقتني الصحافة لعدم الارتقاء على الفور إلى المستوى المثير، كنت هدفا سهلا، إذا كنت تعرفني حقًا، فأنت تعلم أنني أبتسم كثيرًا لكنني أعتقد من الخارج أحيانًا أن وجهي يبدو غاضبًا أكثر مما أنا عليه بالفعل! لقد سهلت عليهم الكتابة عن كيف كنت أعاني منأجل التكيف.

وأكد: ربما لو كنت إسبانيًا، فربما تم إعطائي المزيد من الوقت للنمو (مع ريال مدريد)، بصراحة، لا أعلم، لا يوجد وسط في كرة القدم الحديثة، إما أن تكون أفضل صفقة في التاريخ أو الأسوأ على الإطلاق.

واسترسل: أريد أن أوضح أنني لا أشكو من الوقت الذي أمضيته في ريال مدريد، مطْلَقًا، كان الذهاب إلى مدريد شيئًا جيدًا بالنسبة لي،لقد تعلمت الكثير حول ما يلزم للوصول إلى القمة.

واختتم: لقد شاهدت وتدربت وتعلمت من أفضل اللاعبين في العالم، لعبت في البرنابيو تعلمت أن أكون قاسيًا وأن أواجه التحديات، إنه جزء مني الآن، هذا هو سبب وجودي حيث أنا اليوم.