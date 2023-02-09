شكرا لقرائتكم خبر فلسطين ترحب بقرار برشلونة إلغاء التوأمة مع إسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية وحركة فتح أمس بإعلان بلدية برشلونة الإسبانية إلغاء اتفاقية التوأمة مع تل أبيب، ردا على انتهاكات الفصل العنصري (الأبرتهايد) بحق الفلسطينيين.

ودعت وزارة الخارجية في بيان المدن الأخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة «لما تمثله من أهمية للضغط على حكومة إسرائيل لوقف جميع انتهاكاتها وجرائمها في حق الشعب الفلسطيني».

وأكدت الوزارة أهمية التحرك الدولي لـ»وقف جميع إجراءات إسرائيل أحادية الجانب غير القانونية، التي تقوض فرصة تحقيق السلام، وسياساتها المعادية التي تستخف بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، وتنتهك الاتفاقيات الموقعة».

وفي السياق ذاته، رحبت حركة «فتح» بقرار بلدية برشلونة، معتبرة أنه «قرار شجاع وحكيم غير خاضع للتهديد ولا المساومة والابتزاز، ويحمل إنذارا للاحتلال للإقلاع عن نهج لا يقبله القانون الدولي».