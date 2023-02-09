شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: الأمن العربى جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماه الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي ان العلاقات المصرية مع الأشقاء العرب متينة وذات جذور ممتدة عبر التاريخ

وذادت متانتها وعمقها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وهو ما انعكس على الدعم العربي لمصر في كل المحن والظروف التي واجهتها مصر خاصة في حقبة زمنية كانت فارقه في تاريخ مصر

واثني نصير على ما اكدة الرئيس عبد الفتاح السيسي اثناء افتتاحة اليوم المرحلة الثانية من المدينه الصناعية الغذائية "بمحافظة المنوفية" ان مصر

تقدر علاقاتها الطيبة مع الأشقاء العرب ولا تقبل الإساءة او الانسياق وراء الفتن المغرضة.

وأكد وكيل اول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ على ان عمق العلاقات بين مصر واشقائها العرب حقق مزيدا من التنسيق والرؤي في المواقف الدولية المشتركة في مختلف قضايا المنطقة فضلا عن تعزيز أواصر التعاون في شتئ المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية وهو ما يؤكدة الرئيس السيسي تكرارا ان أمن الخليج جزء لا يتجزء من ألامن المصري