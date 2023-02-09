"دمار شامل" في بعض الأحياء.. مشاهد جوية تكشف حجم الخراب في مدن تركية وسورية بعد الزلزال

المنامة - ياسر ابراهيم - أظهرت فيديوهات جوية، تداولتها وسائل إعلام وناشطون على مواقع التواصل، الخميس 9 فبراير/شباط 2023، مظاهر جديدة للدمار الذي حلَّ بولايات تركية ومناطق سورية، كشف بعضها عن تحول أحياء كاملة إلى "دمار شامل"، فيما زالت عمليات الإنقاذ مستمرة بحثاً عن ناجيين من الزلزال الذي تجاوز عدد ضحاياه 20 ألفاً، في إحصائية غير مكتملة.



ونشر المصور التركي نعيم آيدار مقاطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام، وثق من خلالها حجم الدمار الذي حل بولاية هاتاي جنوب تركيا بفعل الزلزال.





تُظهر المقاطع المصورة تعرُّض أحياء سكنية للدمار بالكامل وتحوُّلها إلى ركام، وتشريد أصحابها في العراء.



وتعد ولاية هاتاي في جنوب تركيا من أكثر المناطق التي تعرضت لخسائر فادحة في الأرواح والمنازل إثر الزلزال المدمر.



وكالة الأناضول نشرت على حسابها فيديوهات جوية من ولاية ملاطيا لآثار الدمار الواسع الذي سببه الزلزال.



فيما نشر صحفيون وناشطون سوريون لقطات مصورة، بعضها جوية، لآثار الدمار في مدينتي إدلب وعفرين.



فرص إيجاد ناجين من الزلزال تتضاءل

يواصل عمال الإنقاذ في تركيا وسوريا الخميس، في أجواء البرد الشديد، جهودهم بحثاً عن ناجين تحت الأنقاض مع تضاؤل فرص إنقاذهم، بعد مرور 3 أيام على الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 20 ألف شخص.



فجر الإثنين، ضرب زلزالٌ جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.



وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وصول عدد الوفيات جراء الزلزالين اللذين ضربا جنوبي البلاد، إلى 16 ألفاً و546 شخصاً، وذلك في تصريحات صحفية، الخميس، من ولاية كيليس على الحدود مع سوريا.



فيما ارتفعت حصيلة الضحايا في عموم سوريا (مناطق سيطرة النظام والمعارضة) إلى 3317 قتيلاً و5245 إصابة، جراء الزلزال.



من جانبه، أكد أردوغان أن مؤسسات الدولة كافة كانت موجودة مباشرة في الولايات العشر التي تضررت من الزلزال، وبدأت اتخاذ إجراءاتها اللازمة.



ولفت إلى أن الزلزال أثر على منطقة تبلغ مساحتها 500 كيلومتر ويعيش فيها نحو 13.5 مليون شخص، مبيناً أن ذلك ساهم في جعل العمل أصعب.



وشدد على أن أكثر من 100 ألف عامل والآلاف من فرق الإغاثة الدولية والمنظمات المدنية والمؤسسات الحكومية على الأرض يساهمون في الجهود.



وأضاف: "لا داعي للقلق، سنبني لمواطنينا منازلهم بسرعة في ولاياتنا العشر المتضررة من الزلزال، ولن نترك أياً منهم دون مأوى".

المصدر: عربي بوست + مواقع الكترونية