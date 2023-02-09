انت الان تتابع خبر ارتفاع جديد في عدد ضحايا الزلزال المدمر في تركيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وسائل اعلام تركية عن السلطات تأكيدها أن "هذا الرقم يعني رسميا، تجاوز عدد ضحايا هذا الزلزال عدد قتلى الزلزال الكبير الذي وقع في منطقة مرمرة ومن ضمنها إسطنبول "زلزال إزميت" أو "زلزال مرمرة" في العام 1999، والذي قتل فيه 17 ألف شخص".وكانت إدارة الكوارث الطبيعية التركية قد ذكرت أن "زلزال إزميت" استمر حينها 37 ثانية.

وأوضحت أن قوة ذلك الزلزال (زلزال إزميت) كانت 7.6 درجات على مقياس ريختر، مبينة أنه مساحة ضيقة ومحدودة مقارنة بالزلزال الحالي.

وفي ذلك الزلزال، المعروف بـ "زلزال إزميت"، أو "زلزال مرمرة"، قُتل 17 ألف شخص، وأصبح أكثر من نصف مليون إنسان بلا مأوى.

وفق المعلومات الرسمية فإن حجم وقوة واتساع مساحة الزلزال الحالي "زلزال كهرمان ماراش"، أكبر بكثير من ذلك الزلزال في العام 1999".