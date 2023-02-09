السامرائي: انفتاح العراق نحو محيطه العربي يؤكد وجود رؤية استراتيجية مشتركة

وقال السامرائي في تغريدة على تويتر تابعتها الخليج 365، ان "انفتاح العراق نحو محيطه العربي وحفاوة استقبال الاشقاء في دولة الامارات العربية للسوداني تؤكد وجود رؤية استراتيجية مشتركة لتحقيق غدٍ افضل للعراق مع اشقائه العرب".

بغداد - ياسين صفوان - أكد النائب مثنى عبد الصمد السامرائي رئيس تحالف العزم، اليوم الخميس، ان انفتاح العراق نحو محيطه العربي يؤكد وجود رؤية استراتيجية مشتركة.

محمد يوسف

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