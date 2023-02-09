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السامرائي: انفتاح العراق نحو محيطه العربي يؤكد وجود رؤية استراتيجية مشتركة

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بغداد - ياسين صفوان - أكد النائب مثنى عبد الصمد السامرائي رئيس تحالف العزم، اليوم الخميس، ان انفتاح العراق نحو محيطه العربي يؤكد وجود رؤية استراتيجية مشتركة.

وقال السامرائي في تغريدة على تويتر تابعتها الخليج 365، ان "انفتاح العراق نحو محيطه العربي وحفاوة استقبال الاشقاء في دولة الامارات العربية للسوداني تؤكد وجود رؤية استراتيجية مشتركة لتحقيق غدٍ افضل للعراق مع اشقائه العرب".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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