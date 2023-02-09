شكرا لقرائتكم خبر رئيس الإمارات يبحث ملفات إقليمية مع السوداني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، أمس، رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الذي يقوم بزيارة رسمية للإمارات.

واستعرض الجانبان العلاقات الأخوية وفرص تنمية التعاون، والعمل المشترك بين دولة الإمارات والعراق، وتنويع آفاقه في جميع المجالات: الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، والفرص المتوافرة لتطويرها إلى مستويات أكبر.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية، أن الجانبين بحثا عددا من الموضوعات والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.