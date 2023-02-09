رئيس الإمارات يبحث ملفات إقليمية مع السوداني

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واستعرض الجانبان العلاقات الأخوية وفرص تنمية التعاون، والعمل المشترك بين دولة الإمارات والعراق، وتنويع آفاقه في جميع المجالات: الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، والفرص المتوافرة لتطويرها إلى مستويات أكبر.وذكرت وكالة الأنباء العراقية، أن الجانبين بحثا عددا من الموضوعات والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
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