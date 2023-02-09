الأمم المتحدة: إنقاذ الصومال يتطلب 2.6 مليار دولار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيون في الصومال، جنبا إلى جنب مع الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات أمس، خطة الاستجابة في الصومال لـ2023، التي تتطلب 2,6 مليار دولار لمساعدة 7,6 ملايين شخص، إذ يحتاج 8.25 ملايين شخص، أي ما يقرب من نصف السكان، إلى المساعدة الإنسانية، والحماية الفورية المنقذة للحياة. وتوقعت الأمم المتحدة وقوع مجاعة من أبريل إلى يونيو، إن لم تتوافر الموارد والتمويل المستدام. وقال منسق الشؤون الإنسانية في الصومال آدم عيد المولي، إن جهود المجتمعات المحلية وتوسيع نطاق المساعدات، حالا دون تجاوز عتبة المجاعة في 2022، لكن ملايين الأرواح لا تزال في خطر. وقال منسق الشؤون الإنسانية في الصومال آدم عيد المولي، إن جهود المجتمعات المحلية وتوسيع نطاق المساعدات، حالا دون تجاوز عتبة المجاعة في 2022، لكن ملايين الأرواح لا تزال في خطر.

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