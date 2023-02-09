إيران تتحرك لاستغلال كارثة سوريا الإنسانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت مصادر إعلامية وجود مخاوف في الغرب من أن تستغل إيران الأوضاع الحالية في سوريا، بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة، لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية في إطار المساعدات الإنسانية.

وفيما ذكرت وكالة الأنباء السورية، أن طائرة إيرانية محملة بـ20 طنا من المعدات الطبية والغذائية هبطت في مطار حلب الدولي، نقل موقع إسرائيلي عن تقرير غربي، أن ثمة مخاوف من أن تغتنم إيران وروسيا الفرصة لحشد مزيد من القوات والوسائل القتالية سرا في سوريا، كجزء من جهودهما لفرض السيطرة على شمال غرب سوريا.

في الوقت نفسه، تم الكشف عن الآلية المالية التي يديرها المسؤول في الحرس الثوري الإيراني جمال الدين أبروماند، العضو البارز في فيلق القدس، خلال الخزائن العامة الإيرانية، لتمويل أنشطة فيلق القدس وتنظيم «حزب الله» اللبناني في سوريا والشرق الأوسط، وفقا لما ذكره الموقع.

واتضح من التقرير أن الفرد من عناصر «حزب الله» يتلقى ما يقرب من 1300 دولار، بينما يحصل الجنود الإيرانيون أو العملاء الحوثيون في اليمن على 250 دولارا شهريا فقط.

وذكرت «إيران الدولية»، أن «مرتزقة» الوحدات الإرهابية التابعة لـ»فيلق القدس» يتلقون ما بين 1000 و1500 دولار شهريا.

وكان الجيش الإيراني أعلن أخيرا تدشين أول قاعدة جوية تحت الأرض للطائرات المقاتلة، باسم «عقاب 44»، في مكان غير معروف، وذلك بعد نحو 10 أيام من تعرض منشأة عسكرية لهجوم إسرائيلي في أصفهان.

ونقلت «رويترز» عن وكالة «إرنا» الرسمية، أن قاعدة «عقاب 44» قادرة على تخزين وتشغيل مقاتلات وطائرات مسيرة، ووصف تقرير الوكالة، قاعدة «عقاب 44» بأنها واحدة من «أهم قواعد» القوات الجوية للجيش، مشيرا إلى أنها مبنية على عمق كبير تحت الأرض، وبها مقاتلات مجهزة بصواريخ كروز بعيدة المدى.