شكرا لقرائتكم خبر الرئيس المصري: مواقع مغرضة هدفها إثارة الفتنة مع الأشقاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن الإساءة إلى الأشقاء تتعارض مع ثوابت الدولة المصرية.

وقال خلال افتتاح المرحلة الثانية من المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات أمس «سياسة مصر تتسم دائما بالاعتدال والتوازن، والانضباط الشديد فيما يخص علاقتها بجميع الدول، خاصة الدول العربية والأشقاء في السعودية»، مشيرا إلى أنه يتابع ما يدور على مواقع التواصل الاجتماعي، التي قد تشهد أحيانا إساءة لبعض الأشقاء، وهو ما يتعارض مع ثوابت الدولة تجاه العلاقات مع الأشقاء.

وشدد على أن منهج مصر ثابت، وهو العلاقات الجيدة مع الجميع حتى في أوقات الأزمات والخلافات، لا يصدر عنها ما يسيء، قائلا: «لا يجب أن نسيء لأشقائنا ويجب أيضا ألا ننسى دعم الدول الشقيقة لمصر في أزماتها». كما طالب السيسي «المواطنين بعدم الانسياق وراء المواقع المغرضة، التي تستهدف الفتنة والوقيعة بيننا وبين أشقائنا».

وأكد الرئيس المصري أن السلع الاستراتيجية مؤمنة لـ6 أشهر على الأقل، مشيرا إلى أن منظومة السلع الغذائية مستقرة في البلاد.

وقال: «نطمئن المصريين أن هناك احتياطيا من السلع الإستراتيجية ولا داعي للقلق»، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد اهتماما كبيرا بقطاع الصناعة، خصوصا السلع التي يحتاجها السوق المحلي، في مقدمتها الزيوت.

وتابع: «إذا كنا نريد أن نحقق توازنا في أسعار المواد الغذائية في السوق، فيحب أن يكون لدينا عدد أكبر من المعروض»، مضيفا بأنه من الصعب السيطرة على الأسعار في كل الأسواق، قائلا: «أنصح المواطنين بمقاطعة المحلات المغالية في الأسعار» .

ولفت إلى أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يقوم بسداد كل المستحقات والضرائب للدولة على مشروعاته، موضحا أنه يخضع للرقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات، وسدد 14 مليار جنيه، وأشار إلى أن الدولة مستعدة للتعاون مع كل المؤسسات والقطاع الخاص في مختلف المشروعات.