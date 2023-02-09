السوريون يشعرون بخيبة أمل

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وقال: «هي ليست مساعدات ومعدات خاصة لفرق البحث والإنقاذ، وانتشال العالقين تحت الأنقاض»، مضيفا: «هذا يشعرنا بخيبة أمل كبيرة في وقت نحن بأمس ما نكون لتلك المعدات التي ستساعدنا بإنقاذ الأرواح من تحت الركام».وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ست شاحنات تحمل بطانيات في الأساس وغيرها من المساعدات عبرت معبر باب الهوى.
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