السوريون يشعرون بخيبة أمل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية أمس، أن المساعدات الأممية التي يجري الحديث عن دخولها لشمال غربي سوريا هي مساعدات دورية، وتوقفت خلال الأيام الأولى من الزلزال، والآن تم استئنافها.

وقال: «هي ليست مساعدات ومعدات خاصة لفرق البحث والإنقاذ، وانتشال العالقين تحت الأنقاض»، مضيفا: «هذا يشعرنا بخيبة أمل كبيرة في وقت نحن بأمس ما نكون لتلك المعدات التي ستساعدنا بإنقاذ الأرواح من تحت الركام».

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ست شاحنات تحمل بطانيات في الأساس وغيرها من المساعدات عبرت معبر باب الهوى.