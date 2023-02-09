هزة تثير الذعر في لبنان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد المركز الوطني اللبناني للجيوفيزياء في بحنس بأن هزة أرضية وقعت أمس بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر.
ويقع مركز الزلزال على بعد خمسة كيلومترات من الهرمل جنوبا، قرب الحدود السورية، وقد شعر بها سكان البقاع والشمال والمتن وكسروان وبيروت، حسبما أفادت صحيفة الأخبار.وهرع السكان في بعض المناطق من منازلهم وركضوا إلى الشوارع، ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات .
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