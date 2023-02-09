هزتان أرضيتان تضربان فلسطين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضربت هزتان أرضيتان يوم الأربعاء، الأراضي الفلسطينية دون تسجيل إصابات بحسب مصادر فلسطينية. وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، هزة أرضية خفيفة ضربت الأراضي الفلسطينية، ومركزها جنوب شرق نابلس، حيث بلغت قوتها 2.5 درجة على مقياس ريختر. ونقلت الوكالة عن مرصد الزلازل الفلسطيني في جامعة النجاح أن الهزة جاءت بعد هزة أخرى قبل ساعتين ومركزها ذات المنطقة جنوب شرق نابلس بقوة 2.5 درجة، وعمق أقل من 5 كم تحت سطح الأرض، ولم يتم التبليغ عن أي إصابات. ونقلت الوكالة عن مرصد الزلازل الفلسطيني في جامعة النجاح أن الهزة جاءت بعد هزة أخرى قبل ساعتين ومركزها ذات المنطقة جنوب شرق نابلس بقوة 2.5 درجة، وعمق أقل من 5 كم تحت سطح الأرض، ولم يتم التبليغ عن أي إصابات.

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