بلينكن: مشاهد الزلزال مفجعة

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وأضاف: «تستجيب الولايات المتحدة بالفعل، وستواصل إيجاد طرق لمساعدة ضحايا الزلزال في جهود البحث والإنقاذ والإغاثة. أنا متحمس لرؤية أمريكيين على الأرض، يساعدون من هم في أمس الحاجة إليها».وتابع: «نحن نرسل بالدعم للضحايا والمثابرة لفرقنا... الشعبان التركي والسوري في قلوبنا ونحن ملتزمون ببذل كل ما في وسعنا للمساعدة».
وقال بلينكن: «سيكون لدينا المزيد لنقوله في الأيام المقبلة ونحن نخرج من مرحلة البحث والإنقاذ العاجلة للعمليات».
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