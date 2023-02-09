شكرا لقرائتكم خبر بلينكن: مشاهد الزلزال مفجعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مشاهد الدمار الناجم عن الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا مؤخرا بالمفجعة.

وأضاف: «تستجيب الولايات المتحدة بالفعل، وستواصل إيجاد طرق لمساعدة ضحايا الزلزال في جهود البحث والإنقاذ والإغاثة. أنا متحمس لرؤية أمريكيين على الأرض، يساعدون من هم في أمس الحاجة إليها».

وتابع: «نحن نرسل بالدعم للضحايا والمثابرة لفرقنا... الشعبان التركي والسوري في قلوبنا ونحن ملتزمون ببذل كل ما في وسعنا للمساعدة».

وقال بلينكن: «سيكون لدينا المزيد لنقوله في الأيام المقبلة ونحن نخرج من مرحلة البحث والإنقاذ العاجلة للعمليات».