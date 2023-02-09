ارتفاع ضحايا فلسطين إلى 73 وفاة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت حصيلة الموتى الفلسطينيين جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا إلى 73، بعد انتشال جثتين لمواطن فلسطيني وزوجته من تحت الأنقاض في تركيا. وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، يتوزع القتلى الفلسطينيين بواقع 22 في تركيا و51 في سوريا. وغادر الأراضي الفلسطينية امس، فريق فلسطيني للتدخل والاستجابة العاجلة متوجها إلى سوريا وتركيا للمساهمة في أعمال البحث وإنقاذ ضحايا الزلزال الذي ضرب الدولتين فجر الاثنين الماضي. وغادر الأراضي الفلسطينية امس، فريق فلسطيني للتدخل والاستجابة العاجلة متوجها إلى سوريا وتركيا للمساهمة في أعمال البحث وإنقاذ ضحايا الزلزال الذي ضرب الدولتين فجر الاثنين الماضي. وقال مسؤولون محليون إن الوفد ضم 73 فردا من بينهم أطباء ومسعفون وخبراء في عمليات الإنقاذ يحملون معهم بعض المساعدات الطبية.

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