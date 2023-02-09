شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر المصرى يدعو للتبرع لمنكوبى زلزال سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت جمعية الهلال الأحمر المصري، حملة تبرع، تحت هاشتاج "سوريا تستغيث أنقذ منكوبي زلزال سوريا".

وأوضحت الجمعية، أنه يمكن لأى مواطن أن يساهم في التبرع من خلال خاصية الرسائل النصية بـ5 جنيهات فقط، وذلك عن طريق ترك رسالة من أى تليفون محمول على رقم 9770 و كتابة فيها كلمة "سوريا".

كما لفتت إلى أنه يمكن المساعدة في الإغاثات، من خلال خدمة فورى، وذلك عن طريق تحويل المبلغ المالي على كود99981، أو الاتصال برقم 15322 ثم اضغط علي رقم 3 وسيصلك مندوبنا، موضحة أنه يمكن تحول مبلغ التبرع من خلال فودافون كاش كود *9*166# او ابلكيشن أن ا فودافون.

وتيسيراً على المتضامنين مع أهالي الضحايا، وفرت جمعية الهلال الأحمر، خدمة التبرع هن طريق الأونلاين من خلال موقع جمعية الهلال الأحمر المصري ‏https://www.egyptianrc.org/Donate/online-donation

كما يمكن إرسال المبالغ عن طريق فروع بنك القاهرة، وذلك على حساب رقم911111، أو البنك التجاري، والدولي حساب رقم 100035211157.

ويتاح إرسال التبرعات، من خلال البنك العربي الإفريقي الدولي حساب رقم 702 379-3910-001.