شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكرى: علاقات مصر والسعودية تاريخية.. والادعاء بوجود أزمة كذب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى مصطفى بكري، على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية على مر السنين.

وقال مصطفى بكرى، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد: «حرب التلاسن ليس لها معنى، والادعاء بوجود أزمات بين مصر والسعودية غير حقيقى، العلاقات طبيعية ومحترمة»، معلقا «محدش محسوب على حد».

وأضاف الإعلامى مصطفى بكرى: «خادم الحرمين الشريفين دعم مصر بعد ثورة 30 يونيو، دول الخليج لم تكن ضدنا أبدا، لن ننسى أننا شعب واحد، لن ننسى دعم المملكة والإمارات ودول الخليج»، معلقا: «عمر ما حد قال إنهم بيمنوا على مصر، نحن أشقاء».

وواصل الإعلامي مصطفى بكرى: «مصر والسعودية دولتان محوريتان وتاريخ علاقتهما يرجع إلى عقود طويلة من الزمن».