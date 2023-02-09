شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "خطة النواب": مستشفى طما المركزى على مساحة 6400 متر بتكلفة 700 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع إنشاء مستشفى طما المركزى يأتى ضمن اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بتحسين وتجويد الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين، فلم يقتصر اهتمام الدولة والقيادة السياسية علي إطلاق المبادرات الصحية فقط بل وإصدار التوجيهات اللازمة لتطوير المنشآت الصحية، وفى مقدمتها المستشفيات وهذا ما ظهر جليا في تطوير العديد من المستشفيات بمحافظة سوهاج وإمدادها بكافة المستلزمات من أجل خلق بيئة صحية تليق بالمواطن السوهاجى.

جاء ذلك على هامش جولته اليوم الخميس، لتفقد أعمال التنفيذ والإنشاء بمشروع مستشفى طما المركزي وبرفقته النائب إبراهيم خليفة والنائب نشأت فواد نواب الدائرة الرابعة بسوهاج، والمهندس علي عبد الساتر الدردير مدير الدعم الفني بوزارة الصحة، والدكتور بدران فتحي مدير مستشفي طما المركزى، والمهندسة هويدا شافعي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما.

وأشار "سالم" إلى أن الهدف من الجولة هو متابعة معدلات التنفيذ، وانتظام سير الأعمال بالمشروع و التعرف على ما يستجد من معوقات للتعامل السريع لإتمام المشروع والذى من المنتظر أن يتم تنفيذه وفق الأكواد الطبية للتأمين الصحي الشامل لتقديم أفضل خدمة طبية لأبناء مركز ومدينة طما بسوهاج.

وأضاف نائب طهطا وطما وجهينة مصطفى سالم، أن المشروع العملاق يتم إقامته على مسطح 6400 متر بتكلفة تصل إلى 700 مليون جنيه ووصلت نسبة التنفيذ فيه إلى 55 % من الأعمال المستهدفة، وأن هناك عدة زيارات قادمة سوف يقوم بتنفيذها خلال الفترة المقبلة للتعامل السريع مع أى مستجدات أو معوقات حتى انتهاء المشروع.