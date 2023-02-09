لابورتا بشأن رحيل فاتي من برشلونة: لا يمكن التنبؤ بالمستقبل

وقال لابورتا في تصريحات نشرتها صحيفة موندو ديبورتيفو :"ممثلو فاتي يتواجدون هنا في برشلونة هذه الأيام".

وتابع "فاتي لاعب في البارسا، ولدينا طموحات كبيرة معلقة به، ليس لدينا أنباء بشأن رغبتنا في رحيله، هو شخص محبوب هنا".



وأضاف :"في الوقت الراهن لا نفكر في رحيل أنسو فاتي، ولكن لا يمكن التنبؤ بالمستقبل".

وشدد على ان "الأمر يتعلق بما إذا كان لاعبا مفيدا للنادي وتشافي أم لا، لا نرحب بعملية بيع فاتي في الوقت الحالي".

ونوه "ممثلو فاتي أخبرونا بشأن الأندية المهتمة به، ولكن ليس لدينا نبأ بشأن رغبة اللاعب في الرحيل، سنقوم بما يناسب النادي، ولكنه يبقى لاعبا مثيرا في سوق الانتقالات".

