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لابورتا بشأن رحيل فاتي من برشلونة: لا يمكن التنبؤ بالمستقبل

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-447114-638115568028527231.jpg

2023-02-09 | 17:25

لابورتا بشأن رحيل فاتي من برشلونة: لا يمكن التنبؤ بالمستقبل

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تحدث خوان لابورتا رئيس برشلونة، اليوم الخميس، عن التكهنات المثارة حول مستقبل اللاعب أنسو فاتي، ومدى إمكانية رحيله عن الفريق الكتالوني في الصيف المقبل.
وقال لابورتا في تصريحات نشرتها صحيفة موندو ديبورتيفو :"ممثلو فاتي يتواجدون هنا في برشلونة هذه الأيام".

وتابع "فاتي لاعب في البارسا، ولدينا طموحات كبيرة معلقة به، ليس لدينا أنباء بشأن رغبتنا في رحيله، هو شخص محبوب هنا".


وأضاف :"في الوقت الراهن لا نفكر في رحيل أنسو فاتي، ولكن لا يمكن التنبؤ بالمستقبل".

وشدد على ان "الأمر يتعلق بما إذا كان لاعبا مفيدا للنادي وتشافي أم لا، لا نرحب بعملية بيع فاتي في الوقت الحالي".

ونوه "ممثلو فاتي أخبرونا بشأن الأندية المهتمة به، ولكن ليس لدينا نبأ بشأن رغبة اللاعب في الرحيل، سنقوم بما يناسب النادي، ولكنه يبقى لاعبا مثيرا في سوق الانتقالات".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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