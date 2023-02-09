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زيلنسكي يطالب بإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة روسيا

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الشارقة - اميمة ياسر - دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، زعماء الاتحاد الأوروبي الـ27 إلى دعم خطة بلاده للسلام مع روسيا.

وقال زيلينسكي لقادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل "من المستحيل العيش بدون العدالة، فأنتم لا ترون المستقبل بدون العدالة"، داعيا إلى إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة روسيا.

وقال زيلينسكي: "ضمان دفع روسيا ثمن جرائمها سيكون جزءا مهما من الأساس الأمني لأوروبا تنعم بالسلام".

كما دعا الرئيس الأوكراني، قادة الاتحاد الأوروبي إلى الموافقة على فرض المزيد من العقوبات، التي تستهدف، من بين أمور أخرى، صناعة الطائرات المسيرة والصواريخ في روسيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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