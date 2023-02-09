"مستقبل وطن" بالمحافظات يكرم حفظة القرآن وأوائل الطلبة ويطلق رحلات لزيارة معالم القاهرة

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القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الخميس، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة الوادي الجديد،

تمكنت أمانة الحزب بالمحافظة، من توفير وتدبير كميات كبيرة من الأدوية والعلاج والمستلزمات الطبية بالتعاون مع جمعية الرعاية المتكاملة لمرضي السرطان بالداخلة لصرفها للمرضي في القوافل الطبية التي ينظمها الحزب بقري مركزي الداخلة وبلاط، لخدمة سكان المركزين، وإجراء التحاليل الطبية بالمجان للمنتفعين.

كما نفذت أمانة مركز الداخلة، دورة تدريبية مجانية في مجالي اللغة الانجليزية والحاسب الآلي، لطلاب الجامعات والخريجين لعدد 50 متدربا بالتعاون مع مركز الدراسات النوعية للغات والكومبيوتر وإدارة الأعمال والسياحة والفنادق بمدينة موط.

وفي محافظة المنوفية،

نظمت أمانة مدينة الشهداء، احتفالية كبري لتكريم الطلبة والطالبات المشاركين والفائزين في مسابقة "أوائل الطلبة"، بنسخته الثانية، حيث كرم 76 طالبا من كل المدارس التى فازت فى المسابقة، وتم توزيع شهادات تقدير ومبالغ مالية على الطلاب الفائزين.

كما واصلت أمانة بندر شبين الكوم، إقامة سلسلة المعارض "ضد الغلاء"، لبيع مستلزمات الأسرة المصرية بأسعار مخفضة، في قرية موفي مون، حيث شهد النسخة السادسة من المعرض تقديم كافة السلع بأسعار مخفضة، فضلا عن جهاز العروسين والمواد الغذائية والمكتبيات، وشهد المعرض إقبالا كبيرا من المواطنين.

وفي محافظة المنيا،

نظمت أمانة بندر ملوي، قافلة طبية مجانية، وذلك تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وشملت معظم التخصصات وتمكنت من الكشف علي 530 حالة عبارة عن 75 باطنة، 110 أطفال، 55 نساء وتوليد، 65 جراحة وتجميل، 30 صحة ونحافة، 85 رمد، 50 جلدية، 60 اسنان، كما تم عمل 45 حالة رسم قلب، و55 تحليل سكر عشوائي، ولاقت القافلة اقبال كبير من قبل المواطنين.

كما اختتمت أمانة الحزب المحافظة، فعاليات البرنامج التثقيفي للكواد الحزبية المستوى الثاني "مستوى أمانة المحافظة"، وذلك بقاعة المؤتمرات بأمانة الحزب بالمحافطة، ويهدف البرنامج التدريبي إلى رفع كفاءة وتأهيل الكوادر الحزبية على مختلف المستويات التنظيمية، ويحتوي البرنامج على ثلاثة وعشرون موضوعا، ويستهدف تدريب الأمناء النوعيين وتشكيل هيئة مكاتبهم على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى الأمناء المساعدون، وأعضاء هيئة المكتب بالمحافظة.

وفي محافظة الجيزة،

اختتمت أمانة الحزب بالمحافظة، منافسات الموسم الثاني لمسابقة "أوائل الطلبة"، حيث منافسات قوية بين 63 فريقًا تمثل مدارس كافة مراكز وأقسام المحافظة للظفر بلقب المسابقة في موسمها الثاني على مستوى المراحل التعليمية الثلاثة (الإبتدائية - الإعدادية - الثانوية)، وأسفرت المنافسات عن فوز مدرسة الزهراء الخاصة بالحوامدية بالمركز الأول عن المرحلة الإبتدائية فيما أحرزت مدرسة المدينة الجامعية بالدقي المركز الثاني، وحصدت مدرسة سعيد المغربي بالهرم المركز الأول في المرحلة الإعدادية وجاءت مدرسة كفر الواصلين بأطفيح بالمركز الثاني، وفي المرحلة الثانوية حصدت المركز الأول مدرسة الأورمان للبنات بالعجوزة متفوقةً على مدرسة الجيزة الثانوية بنات التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية.

كما واصلت أمانة قسم إمبابة، إطلاق فصلًا جديدًا لمحو الأمية تفعيلًا للمبادرة التي أطلقها الحزب تحت شعار "أنتِ عظيمة" وذلك في إطار بروتوكول التعاون المُوقع بين الحزب والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

كما واصلت أمانة مركز أبو النمرس، ولليوم الثالث على التوالي إقامة منفذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة لخدمة أهالي عرب أبو النمرس وذلك في إطار مبادرات الدولة لمواجهة الغلاء.

وفي محافظة الغربية،

واصلت أمانة قسم أول المحلة، تنفيذ ورش عمل لتعليم فنون الموسيقى والغناء وذلك للرقي بالذوق العام وخلق جيل جديد من الفنانين.

كما نظمت أمانتا المهنيين والهيئات الإستشارية بمركز السنطة، ندوة تثقيفية عن دور النقابات المهنية في تعزيز المسئولية الإجتماعية، وتحدث عن دور النقابات المهنية في وضع معايير المهنة وعلى المشرع إصدار قانون ينظم عمل النقابة المهنية وينص على معايير وأخلاقياتها.

كما واصلت أمانة قسم ثان طنطا، مبادرة "شتاء دافئ"، لتوزيع عدد كبير من البطاطين، علي الأسر الأكثر احتياجاً والغير قادرين، والأولي بالرعاية، لمواجهة برد الشتاء القارس.

كما نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، رحلة ترفيهية تثقيفية لمعرض الكتاب الدولي، وشارك في الرحلة عدد 100 شاب وفتاة من المراكز والأقسام بالمحافظة.

كما أطلقت أمانة مركز زفتي، أولي فعاليات القوافل الطبية الشاملة والعلاجية المجانية، التي تجوب القري، وشملت تخصصات مختلفة منها، باطنة، رمد، جلدية، نساء، جراحة، مسالك بولية، تم الكشف بالمجان وصرف العلاج وتواصل القافلة الطبية عملها حتي غدا.

وفي محافظة مطروح،

نظمت أمانة مركز الحمام، احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم، والحاصلين علي درجة الدكتوراه والماجسيتر من أبناء المركز، تحت عنوان "يوم الوفاء"، حيث تم تقديم الهدايا للطلاب من ذوي الهمم، بحضور أعضاء هيئة مكتب الحزب، والطلاب وأسرهم وأولياء الأمور.

وفي محافظة الفيوم،

نظمت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، دورة للتثقيف السياسي لأعضاء الوحدات الحزبية بكل من شعلان - الشيمي - مدينة يوسف الصديق - أباظة - والي ميزار - سيدنا الخضر بمركز يوسف الصديق، وتناولت الدورة التثقيفية، شرح حول مدونة السلوك الحزبي والبناء التنظيمي للحزب وكوادره والفرق بين الحزب السياسي ومنظمات المجتمع.

كما ساهمت أمانة مركز الفيوم، في عمل صيانة لكشافات الإنارة بطرق عزبة حمدي البحرية وعزبة أحمد رسم وعزبة منير ومحطة الصرف الصحي، في الوحدة الحزبية بقرية الحادقة بالتنسيق مع الوحدة المحلية.

وفي محافظة القاهرة،

تواصل أمانة العمال وشياخة الجيارة بقسم الأزبكية، الفاعلية اليومية لـ توزيع 500 وجبة على الأسر غير القادرة من أهالينا في الدائرة.

وفى محافظة الدقهلية،

اختتمت أمانة الحزب بالمحافظة، منافسات مسابقة "أوائل الطلبة"، للمرحلتين الإبتدائية والإعدادية، حيث شهدت منافسة عدد 6 مراكز بمشاركة عدد 8 مدارس باجمالى عدد 56 طالب وطالبة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وأسفرت نتائج المسابقة اليوم عن فوز مدرسة الإتحاد الإبتدائية بميت سلسيل وفوز مجمع أبو دوواد الإعدادية بتمى الأمديد ليصعدا لنهائي الجمهورية.

وفي محافظة أسيوط،

كرمت أمانة الحزب بالمحافظة، ثلاثة من أمينات المرأة بالمراكز، لتميزهن فى العمل الحزبى وتنظيمهن عدد من الفاعليات التى قدمت عدد من الخدمات للمرأة فى مراكزهن والمكرمات هم أمينات المرأة بمراكز أبنوب، والقوصية، وديروط.

وفي محافظة الإسكندرية،

انطلقت منافسات مسابقة "أوائل الطلبة" بنسخته الثانية، للمرحلة الإعدادية، على مستوى الإدارات التعليمية التسع، وأسفرت نتائج اليوم الأول من المسابقة عن صعود إدارات المنتزة أول، المنتزة ثانِ، شرق، غرب، العامرية، برج العرب، وتأهيلها للدور نصف النهائي.

كما نظمت أمانة قسم الرمل ثانِ فاعلية تحت عنوان "دور الأسرة المصرية"، وذلك بقاعة كنيسة البشارة بمحور المحمودية.

كما نظمت أمانة قسم المنتزة ثالث، فاعلية "تصريف مياه الأمطار" من أجل تسيير حركة المرور، ومواجهة تراكم المياه، وذلك بمنطقة سيكلام، وبناءً على شكاوى أهالي المنطقة، جاء ذلك بالتعاون مع شركة الصرف الصحي.

كما نظمت أمانة قسم برج العرب، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، في قرية أبوصير، ضمت العديد من التخصصات "باطنة وأطفال، وجراحة، ونساء وتنظيم أسرة، ومسالك وأنف وأذن وجلدية، إلى جانب صرف الأدوية مجانًا، وقد صحب تلك القافلة مجموعة ندوات خاصة بالتثقيف الصحي.

كما نظمت أمانة قسم باب العطارين، حملة من أجل توزيع مواد غذائية على المواطنين بالدائرة، جاء ذلك في إطار الدور المجتمعي للحزب، وتيسيرًا على الأهالي، ومساعدة البسطاء من الفئات الأكثر احتياجًا.

وفي محافظة القليوبية،

تمكنت أمانة مركز شبين القناطر، من توفير سيارة متنقلة لبيع السلع الغذائية، بأسعار مخفضة، في قرية عرب صبيح، لمواجهة جشع التجار وغلاء الأسعار.

وفي محافظة البحيرة،

نظمت أمانة مركز إدكو، رحلة ترفيهية مجانية إلي معالم القاهرة، تكريماً لأوائل الثانوية العامة وأسرهم ومعلميهم إلى معالم ومنتزهات مدينة القاهرة، وذلك تقديرًا لهم على تفوقهم، وإكراماً لأولياء أمورهم ومعلميهم على عطائهم وتفانيهم من أجل إعتلاء أبنائهم لمنصات التتويج، وتضمنت الرحلة زيارة بانوراما حرب أكتوبر ورحلة نيلية، والتنزه بشارع المعز ومنطقة الحسين وخان الخليلي.

وفي محافظة الشرقية،

نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، ندوة تثقيفية تحت عنوان "إدارة الصراع.. والقائد الفعال"، وذلك بقاعة الإجتماعات الكبري بمقر الحزب بالزقازيق، وتناولت الندوة مفهوم الصراع والقائد الفعال فالصراع ظاهرة اجتماعية وهو مفهوم فلسفي، تؤكد أن لا حياة بدون صراع، وقد يكون الصراع بسبب المعتقدات أو الآراء، لذلك فالمفهوم ينطوي على دوافع منتقدة، وفي نهاية اللقاء تم فتح باب المناقشة حول المواضيع الهامة والرد علي جميع إستفسارات الحضور وسط إشادة بما يقوم به قيادات الحزب على جميع الأصعدة.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.