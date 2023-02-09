شكرا لقرائتكم خبر عن 30 طلب مناقشة أمام مجلس النواب الأحد المقبل.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
1- طلب من النائب عاطف المغاوري وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن توفير نسبة الـ 5 % من التعيينات لأصحاب الهمم بالجهاز الحكومي والقطاع الخاص
2-طلب من النائب عاطف المغاوري وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن دعم العمالة غير المنتظمة
3- طلب من النائب عاطف المغاوري وأكثر من عشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن تطوير مراكز التدريب المهني لتوفير العمالة المدربة للسوق المحلي والخارجي
4- طلب من النائب عاطف المغاوري وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج لرعاية العمالة المصرية بالخارج
5-طلب من النائب عاطف المغاوري وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن التنسيق والتعاون بين السلك الدبلوماسي ومكاتب التمثيل التجاري والعمالي والثقافي بالخارج
6- طلب من النائب عاطف المغاوري وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن دور صندوق الطوارئ في مواجهة الظروف القهرية للعمالة
7- طلب من النائب مرفت آلكسان مطروعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم واستعادة المدرسة إلى ريادتها
8- طلب من النائبة مرفت آلكسان مطروعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن خفض عجز الموازنة العامة للدولة
9- طلب من النائبة مرفت آلكسان مطروعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن إعادة تشغيل المصانع المغلقة
10- طلب من النائبة مرفت آلكسان مطروعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الارتفاع المتواصل للأسعار
11- طلب من النائبة سميرة الجزار وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على المساحات الخضراء والأشجار في الحدائق العامة
12- طلب من النائبة سميرة الجزار وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن حماية الأشجار من القطع والتقليم الجائر
13-طلب من النائبة سميرة الجزاروعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن التصرف واستغلال مخلفات تقطيع الأشجار وتقليمها
14- طلب من النائبة ميرال جلال الهريدي وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة مشكلة التسرب من التعليم
15- طلب من النائبةميرال جلال الهريديوعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن تطوير ورفع كفاءة ومهارات المعلمين
16- طلب من النائب محمد الصمودي وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن توفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة
17- طلب من النائب رحمي بكيروأكثر من عشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن تقنين المباني والأراضي الزراعية داخل كردونات القرى والمدن بشمال سيناء
18- طلب من النائب عبد المنعم عبد العليمي وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية
19- طلب من النائب محمد جبريل محمد وأكثر من عشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن مجابهة أزمة النقد الأجنبي
20-طلب من النائبة أمل زكريا قطبوأكثر من عشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن رفع كفاءة السنترالات وخدمات الأنترنت وخاصة بمحافظة البحيرة
21- طلب من النائبة رغدة عبد السلامنجاتي وأكثر من عشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن تنظيم حملات توعية للشباب عن الصحة النفسية من خلال مراكز الشباب
22- طلب من النائب محمد محمود لبيب وأكثر من عشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن تنمية السياحة والآثار في صعيد مصر
23- طلب من النائب سعودي عبد الرحمنوعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن منظومة التعامل على أراضي أملاك الدولة
24-طلب من النائب ناصر عثمان محمد عثمانوأكثر من عشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن رفع مخلفات تطهير الترع والمصارف
25- طلب من النائب مجدي ملك وأكثر من عشرين عضواً ،عن سياسة الحكومة بشأن تحديد مقابل حق الانتفاع لأراضي الدولة
26- طلب من النائب لطفي شحاتةوأكثر من عشرين عضواً ،عن سياسة الحكومة بشأن توصيل شبكات الصرف الصحي امتداد الحيز العمراني خاصة لمدن مركز الزقازيق – محافظة الشرقية
27- طلب من النائب عمرو القطامي وأكثر من عشرين عضواً عن سياسة الحكومة بشأن تطوير مراكز الشباب وتعظيم كافة أنشطتها
28- طلب من النائب محمد حسين الحمامي وأكثر من عشرين عضواً عن سياسة الحكومة بشأن تعظيم دور قصور الثقافة في نشر الوعي والتنوير في المجتمع المصري
29- طلب من النائب مجدي ملك وأكثر من عشرين عضواً ،عن سياسة الحكومة بشأن ربط التعليم العالي بسوق العمل
30- طلب مناقشة من النائبة سولاف درويشوأكثر من عشرين عضواً ،عن سياسة الحكومة بشأن إعداد دليل استرشادي لما يمكن تصديرة من السلع والخدمات لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية