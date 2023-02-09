شكرا لقرائتكم خبر عن 30 طلب مناقشة أمام مجلس النواب الأحد المقبل.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدد مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، موعد مناقشة 30 طلب مناقشة عامة مقدمة من النواب، يطالبون فيها استيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من الملفات والموضوعات العامة وجاءت طلبات المناقشة كالتالى:

1- طلب من النائب عاطف المغاوري وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن توفير نسبة الـ 5 % من التعيينات لأصحاب الهمم بالجهاز الحكومي والقطاع الخاص

2-طلب من النائب عاطف المغاوري وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن دعم العمالة غير المنتظمة

3- طلب من النائب عاطف المغاوري وأكثر من عشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن تطوير مراكز التدريب المهني لتوفير العمالة المدربة للسوق المحلي والخارجي

4- طلب من النائب عاطف المغاوري وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج لرعاية العمالة المصرية بالخارج

5-طلب من النائب عاطف المغاوري وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن التنسيق والتعاون بين السلك الدبلوماسي ومكاتب التمثيل التجاري والعمالي والثقافي بالخارج

6- طلب من النائب عاطف المغاوري وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن دور صندوق الطوارئ في مواجهة الظروف القهرية للعمالة

7- طلب من النائب مرفت آلكسان مطروعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم واستعادة المدرسة إلى ريادتها

8- طلب من النائبة مرفت آلكسان مطروعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن خفض عجز الموازنة العامة للدولة

9- طلب من النائبة مرفت آلكسان مطروعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن إعادة تشغيل المصانع المغلقة

10- طلب من النائبة مرفت آلكسان مطروعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الارتفاع المتواصل للأسعار

11- طلب من النائبة سميرة الجزار وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على المساحات الخضراء والأشجار في الحدائق العامة

12- طلب من النائبة سميرة الجزار وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن حماية الأشجار من القطع والتقليم الجائر

13-طلب من النائبة سميرة الجزاروعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن التصرف واستغلال مخلفات تقطيع الأشجار وتقليمها

14- طلب من النائبة ميرال جلال الهريدي وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة مشكلة التسرب من التعليم

15- طلب من النائبةميرال جلال الهريديوعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن تطوير ورفع كفاءة ومهارات المعلمين

16- طلب من النائب محمد الصمودي وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن توفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة

17- طلب من النائب رحمي بكيروأكثر من عشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن تقنين المباني والأراضي الزراعية داخل كردونات القرى والمدن بشمال سيناء

18- طلب من النائب عبد المنعم عبد العليمي وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية

19- طلب من النائب محمد جبريل محمد وأكثر من عشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن مجابهة أزمة النقد الأجنبي

20-طلب من النائبة أمل زكريا قطبوأكثر من عشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن رفع كفاءة السنترالات وخدمات الأنترنت وخاصة بمحافظة البحيرة

21- طلب من النائبة رغدة عبد السلامنجاتي وأكثر من عشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن تنظيم حملات توعية للشباب عن الصحة النفسية من خلال مراكز الشباب

22- طلب من النائب محمد محمود لبيب وأكثر من عشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن تنمية السياحة والآثار في صعيد مصر

23- طلب من النائب سعودي عبد الرحمنوعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن منظومة التعامل على أراضي أملاك الدولة

24-طلب من النائب ناصر عثمان محمد عثمانوأكثر من عشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن رفع مخلفات تطهير الترع والمصارف

25- طلب من النائب مجدي ملك وأكثر من عشرين عضواً ،عن سياسة الحكومة بشأن تحديد مقابل حق الانتفاع لأراضي الدولة

26- طلب من النائب لطفي شحاتةوأكثر من عشرين عضواً ،عن سياسة الحكومة بشأن توصيل شبكات الصرف الصحي امتداد الحيز العمراني خاصة لمدن مركز الزقازيق – محافظة الشرقية

27- طلب من النائب عمرو القطامي وأكثر من عشرين عضواً عن سياسة الحكومة بشأن تطوير مراكز الشباب وتعظيم كافة أنشطتها

28- طلب من النائب محمد حسين الحمامي وأكثر من عشرين عضواً عن سياسة الحكومة بشأن تعظيم دور قصور الثقافة في نشر الوعي والتنوير في المجتمع المصري

29- طلب من النائب مجدي ملك وأكثر من عشرين عضواً ،عن سياسة الحكومة بشأن ربط التعليم العالي بسوق العمل

30- طلب مناقشة من النائبة سولاف درويشوأكثر من عشرين عضواً ،عن سياسة الحكومة بشأن إعداد دليل استرشادي لما يمكن تصديرة من السلع والخدمات لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية