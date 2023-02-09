شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الأردن: الدولة المصرية استطاعت إنجاز مشروعات كبرى فى ثماني سنوات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أحمد الصفدي، رئيس مجلس النواب بالمملكة الأردنية الهاشمية، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والسفير أمجد العضايلة، سفير الأردن لدى مصر.

وأثنى رئيس مجلس النواب الأردني على عمق العلاقات التي تربط مصر والأردن، مؤكدا أن "الدبلوماسية البرلمانية" تعد إحدى أدوات تعزيز التعاون بين البلدين، لافتا إلى أنه بحث مع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، سبل تعزيز الصداقة بين البرلمانين المصري والأردني.

وقال "الصفدي": لمصر وللثقافة المصرية تأثير عظيم على الأردن والعرب جميعا، مشيرا إلى أن البرلمان الأردني يقدر الدور المهم والحيوي الذي تؤديه الجالية المصرية في مختلف النواحي الاقتصادية والتنموية في الأردن.

وأكد أهمية مواصلة تفعيل آليات الشراكة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق، والاستفادة من الإمكانات الضخمة التي تتوافر في بلداننا، وهو ما يسهم في تحقيق معدلات كبيرة من الاكتفاء الذاتي في دولنا.

وفي غضون ذلك، أكد السفير أمجد العضايلة، سفير الأردن لدى مصر، أن الدولة المصرية استطاعت على مدار الأعوام الثمانية الماضية إنجاز مشروعات كبرى، منها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، و"حياة كريمة"، ومشروعات الطرق وغيرها، وهي إنجازات تمثل مصدر سعادة وفخر.