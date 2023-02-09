شكرا لقرائتكم خبر عن نشر الوعى بقيم حقوق الإنسان على مائدة "النواب" بحضور الهيئات الإعلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، علي مدار الأسبوع القادم، لمناقشة استخدام المنصات الإعلامية المختلفة لنشر الوعي بقيم ومباديء حقوق الإنسان بحضور المجلس الأعلي والهيئات الإعلامية.

وتستهل اللجنة اجتماعاتها يوم الأحد القادم بلقاء المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، على أن تلتقي يوم الاثنين بالهيئة الوطنية للإعلام، وأخيرا تجتمع يوم الثلاثاء مع الهيئة الوطنية للصحافة.

تأتي هذه اللقاءات، في إطار سلسلة الاجتماعات التي بدأتها اللجنة البرلمانية منذ دور الأنعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، بهدف نشر الوعي وتعميقة لدي جموع المواطنين بمباديء حقوق الإنسان.

يُشار إلي أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة برقم 1 لسنة 2016 والمعدلة بالقانون رقم 136 لسنة 202 حددت اختصاصات لجنة حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحقوق ،والحريات ،والموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى، والقانون الدولى لحقوق الإنسان، تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان، الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

يأتي ذلك إلي جانب نظر الشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان، التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة.