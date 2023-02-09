شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شباب النواب: نحرص على إزالة عوائق تطوير الرياضة وندعم مبادرة "الأعلى للإعلام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، فى اجتماع المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام لبحث التجاوزات في الإعلام الرياضي، والقنوات والبرامج الرياضية، واتخاذ قرارات عاجلة، لضبط الإعلام الرياضي وفقًا للقانون.

وكشف الدكتور محمود حسين ، في تصريحات للمحررين البرلمانين تأكيده خلال الاجتماع علي حرص اللجنة علي نبذ التعصب والتجاوزات الاعلامية ووضعت تلك القضية علي رأس أولوياتها وتم دعوة اكثر من 30 من كبار الإعلاميين والنقاد الرياضيين لمناقشة مواد الاعلام بقانون الرياضة وكانت مشكلة الاعلام الرياضي حاضرة بقوة في المناقشاتً.

وأشار إلى أن اجتماع اللجنة مع الاعلاميين والنقاد، أسفر عن صدور عدة توصيات سيتم العمل علي تضمينها ضمن تعديلات قانون الرياضة التي تجري حاليا، كان اهمهاً التأكيد علي مساهمة الإعلام الرياضي في تصدير صورة ذهنية إيجابية عن مصر لجذب أكبر عدد من المستثمرين في المجال الرياضي.

كما تضمنت التوصيات ضرورة النص على وضع معايير للعاملين في مجال الإعلام الرياضي وكذلك للضيوف التي تستضيفهم البرامج الرياضية وكذلك العمل علي حماية المجتمع المصري مما يحدث على الشاشات والفضائيات الرياضي وتفعيل العقوبات الواردة بقانون الرياضة ضد كل من يتجاوز أو يسئ في البرامج الرياضية.

واوضح ان لجنة الشباب حريصة كل الحرص على إزالة العوائق التي تقف أمام تطوير علاقات أعضاء المنظومة الرياضية وطالبنا مرارا الجميع بالابتعاد عن التعصب الرياضي وتركيز الجماهير فى تشجيع ومؤازرة فرقهم دون مزايدة على الفرق الأخرى.

واتفق رئيس لجنة الشباب مع توصيات المجلس الاعلي للاعلام على ضرورة العمل معاً والتصدي بقوة لكل التجاوزات واتخاذ إجراءات مشددة ضد مرتكبيها والحفاظ على هيبة الدولة والمؤسسات الرياضية وتفعيل القوانين بمنتهى الشدة والحزم أياً كان مرتكبيها.

واختتم تصريحاته بأن جميع المشاركين في الاجتماع اكدوا أن الهدف من تلك المبادرة هو تنقية الأجواء الرياضية من الكراهية، ونشر روح التسامح والبعد عن التعصب، وحماية حقوق الجمهور في إعلام نظيف وممارسات عادلة تقف على مسافة واحدة من الجميع.