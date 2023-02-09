

وصلت الطائرة السعودية الثانية ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي أمرت به قيادة المملكة لتقديم المعونة للمتضررين من زلزال تركيا وسوريا، حيث تحمل الطائرة 98 طنا من المواد الإغاثية.

كانت هذه تفاصيل خبر وصول طائرة سعودية ثانية تحمل 98 طنا من المواد الإغاثية لسوريا وتركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.