تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال تتجاوز 144 مليون ريال

تجاوزت تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا أكثر من 144 مليون ريال حتى الآن. وذلك عبر منصة "ساهم" وبإشراف من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك امتثالا لتوجيهات القيادة في المملكة، التي وجهت المركز بتسيير جسر جوي، وتقديم ِ مساعدات صحية وإيوائية وغذائية ولوجستية، لتخفيف آثار الزلزال على الشعبين السوري والتركي.



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