بدء شحن آليات فريق البحث والإنقاذ السعودي لدعم عمليات البحث في تركيا

بدأت عمليات شحن آليات فريق البحث والإنقاذ السعودي الذي وصل اليوم إلى تركيا وذلك لدعم عمليات البحث عن ناجين إثر الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا قبل أيام.

وتم شحن الآليات اليوم من مطار الملك خالد بالرياض.

ووصلت إلى تركيا اليوم أولى طلائع الجسر الجوي الذي أمر به خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

من جانبها، أكدت السفارة السعودية في تركيا أن البحث لا يزال مستمرا عن المواطنة السعودية المفقودة في أنطاكيا.