انت الان تتابع خبر اتحاد الصحفيين في سوريا يشكر العراق: كان دائماً جانب العرب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الاتحاد في وثيقة موجهة إلى رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب ونقيب الصحفيين العراقيين، مؤيد اللامي، تابعتها الخليج 365، أنه "يتوجه اتحاد الصحفيين من الزملاء في نقابة الصحفيين العراقيين بجزيل الشكر ومشاعر الامتنان لهذه الوقفة الإنسانية المشرفة ومواساتكم الصادقة وإسهامكم في تقديم الدعم والمساندة بأشكال مختلفة للشعب السوري".وأضاف: "اننا نقدر هذا الموقف عالياً وهذا ليس بغريب على الأخوة الأشقاء في العراق الذين كانوا دائماً جانب أخوتهم العرب".

وأتم الاتحاد: "ننتهز هذه الفرصة لتوجيه التحية والتقدير للعراق الشقيق قيادة وشعباً وصحفيين على ما قدمه من مساعدات إنسانية للشعب السوري".

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا، بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة، ومئات الهزات الارتدادية، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.