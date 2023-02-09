كيف نساعد الأطفال على تخطي حدث صادم مثل الهزة الأرضية؟

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من ناحية أخرى، يختلف تأثّر الطفل بالحدث من حيث درجة تضرّره منه، سواء بدمار منزله وفقدان أسرته، أو التعرّض لهزة أرضية أفسدت ترتيب المنزل فقط دون أضرار جسيمة.

يأتي خوف الأطفال بعد الهزات الأرضية والزلزال في أشكال متعددة وكل طفل يعبّر عن خوفه بطريقة مختلفة وهذا الأمر طبيعي جدا. فبعض الأطفال مثلا يصبحون أكثر هدوءا أما البعض الاخر تزيد حركتهم.

وفي ما يلي بعض النصائح لمساعدة الأطفال على تخطي حدث صادم وقع أمامهم مثل الهزة الأرضية:

• اجعل طفلك يشعر بالأمان: يستفيد جميع الأطفال (الصغار والمراهقين) من لمسة، أو عناق، أو مجرد تربيتة مطمئنة على الظهر تمنحهم شعورًا بالأمان، وهو أمر مهم جدًا في أعقاب حدث مخيف أو مزعج.

• ساعد الطفل على الاستمتاع بنفسه: شجع الطفل على القيام بالأنشطة واللعب مع الآخرين؛ فالإلهاء مفيد له، ويمنحه إحساسًا بعودة الحياة إلى طبيعتها.

• الحدّ من التعرض للتغطية الإخبارية: هذا أمر بالغ الأهمية بشكل خاص مع الأطفال الصغار والأطفال في سن المدرسة، لأن مشاهدة الأحداث المزعجة -التي يتم نقلها على التلفزيون أو في الصحف أو الاستماع إليها على الراديو- قد تبدو لهم وكأنها مستمرة. في حين أنه يمكن للأطفال الذين يعتقدون أن الأحداث السيئة مؤقتة أن يتعافوا منها بسرعة أكبر.

• تشجيع الطفل على التعبير عن مشاعره وما حدث من خلال اللعب أو الرسم أو التمثيل أو سرد قصة فالتعبير على طريقته يساعد الطفل على فهم الحدث ويساعدنا على مراقبة طريقة تعامله مع الموضوع.

• شارك المعلومات حول ما حدث: نشرح حقيقته ببساطة وبكلمات تناسب عمره و نستعمل الصور او المراجع المناسبة كما نعطيه بعض الإرشادات لحماية نفسه خلال هذه الأحداث. كن موجزًا وصادقًا، واسمح للأطفال بطرح الأسئل. نخبرهم أن هذا الحدث نادر ولا يحدث كل يوم.

• استمع جيدا: من المهم أن تفهم كيف ينظر طفلك إلى الموقف، وما الذي يربكه أو يزعجه. لا تحاضر؛ فقط كن متفهمًا. دع الأطفال يعرفون أنه من الجيد إخبارك بما يشعرون به في أي وقت.

• تصرّف بهدوء: يتطلع الأطفال إلى البالغين من أجل الطمأنينة بعد وقوع الأحداث الصادمة. لا تناقش مخاوفك مع أطفالك، أو عندما يكونون في الجوار، وكن على دراية بنبرة صوتك، إذ يلتقط الأطفال القلق بسرعة.

• على الأهل أن يسمحوا لأنفسهم بالتعبير عن مشاعرهم وعن الحدث مع أشخاص اخرين.

تذكّروا أنّ الأطفال يتأقلمون بطرق مختلفة، على سبيل المثال قد يرغب البعض في قضاء وقت إضافي مع الأصدقاء والأقارب بينما البعض الاخر يفضّلون قضاء المزيد من الوقت بمفردهم.

فاسمحوا لأطفالكم بأن يعبّروا عن مشاعرهم بطرق مختلفة وبمعرفة أنّه من الطبيعي أن يشعروا بالغضب والحزن.

وعند ملاحظة صعوبة في التأقلم مع الحدث من حيث السلوكيات والمشاعر يجب استشارة الأخصائي.

التعاون مع معالجين متخصصين ضروري في هذه الحالة من أجل تفادي عواقب ومشاكل نفسية أكبر.