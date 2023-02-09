انت الان تتابع خبر بالفيديو: توقعات الزلزال المدمّر.. السر بدراسة عراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - فجر يوم الاثنين 6 فبراير 2023، ضرب زلزال مدمر بقوة 7.9 مناطق جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا



كما عمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط



مخلفا آلاف الضحايا ودمارا هائلا



وتعدّ هذه الهزة الأكبر في تركيا منذ زلزال 17 أغسطس 1999



توقعات العالم الهولندي لم تعجب الكثيرين



فتعرّض إلى هجمة "مدوية" من علماء ومختصين بشؤون الزلازل والكوارث الطبيعة



ردّا عليهم، أكّد هوجربتس أن توقعاته تعتمد على دراسة منشورة في عام 2021



المفاجأة هي أن العالم الهولندي فرانك هوجربتس اعتمد على دراسة للعالم العراقي صالح محمد عوض

الذي يدرّس مادة العلوم في جامعة بغداد

وقد اشار العالم الهولندي في تغريدة له إلى دراسة العالم العراقي بعنوان "المحاذاة الكوكبية للنظام الشمسي تؤدي إلى المد والجزر والزلازل"

التي تذكر إلى أنّ الكواكب تتفاعل مع بعضها البعض لتؤثر على الزلازل عن طريق ضغوط الجاذبية

فهل تكون دراسة العالم عراقي السر وراء توقع زلزال تركيا؟

