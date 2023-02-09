انت الان تتابع خبر الحلبوسي يدعو وزير الحج السعودي لتسهيل إجراءات الحجاج والمعتمرين العراقيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب الحلبوسي، ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة والوفد المرافق له، بحضور رئيس هيئة الحج والعمرة الشيخ سامي المسعودي".

وبحث اللقاء "سبل التعاون بين البلدين الشقيقين، وتسهيل إجراءات الحجاج والمعتمرين العراقيين، وتذليل العقبات التي تواجههم لأداء المناسك بيسر وسهولة، والعمل على زيادة أعدادهم خلال هذا العام، مشيداً بإجراءات فتح منفذ جديدة عرعر الحدودي أمام الحجاج والمعتمرين".

