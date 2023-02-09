انت الان تتابع خبر السوداني لرئيس الإمارات: مستعدون لبناء شراكات اقتصادية متميزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "التقى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى الإمارات التي وصلها اليوم الخميس بدعوة رسمية".وجرى خلال اللقاء "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تطوير التعاون المثمر في مختلف المجالات والصعد، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وأكد السوداني، أن "تلبيته هذه الدعوة تأتي تعبيراً وتوثيقاً لعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وتجسيداً للتطلعات المشتركة إلى تنميتها، مؤكداً استعداد الحكومة للتعاون في مجالات عدّة، وبناء شراكات اقتصادية متميزة تعود بالنفع على شعبي البلدين".

من جانبه، رحّب آل نهيان بزيارة السوداني، معرباً عن "شكره لتلبية الدعوة الرسمية، كما أكد أن الإمارات تأمل في إيجاد علاقات متميزة مع الحكومة الحالية، نحو المزيد من التعاون البنّاء والتكامل الاقتصادي".