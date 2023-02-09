شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يؤكد لنظيره الأردنى ضرورة التوصل لحل قائم على دولة فلسطينية مستقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اليوم الخميس الموافق 9 فبراير 2023 بمكتبه أحمد الصفدي رئيس مجلس النواب الأردني والوفد المرافق له.

وفي مُستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة والمستويات، مؤكداً على ضرورة تعزيز تلك العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.

وخلال اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على اتساق الموقفين المصري والأردني إزاء القضية الفلسطينية بوصفها قضية العرب الأولى، مؤكداً على ضرورة التوصل لحل عادل ودائم قائم على إقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة وفقاً للقرارات والمرجعيات الدولية.

وعلى الصعيد البرلماني، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على ضرورة تعزيز التعاون البرلماني المصري الأردني، خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات البرلمانية في ضوء امتلاك مجلس النواب المصري لمعهد تدريب برلماني على استعداد تام لتقديم خدماته البرلمانية للأشقاء.

ومن جانبه، أكد أحمد الصفدي رئيس مجلس النواب الأردني على رسوخ وتاريخية العلاقات الأردنية والمصرية، خاصة على مستوى القيادة السياسية للبلدين الشقيقين، مؤكداً على دعم الأردن الكامل للموقف المصري العادل في قضية سد النهضة، كما دعا رئيس مجلس النواب الأردني إلى تفعيل عمل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – الأردنية لتكون رافداً إضافياً لتعزيز العلاقات الثنائية المصرية – الأردنية.