شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يستقبل وفد "حماة الوطن" لبحث سبل التعاون لخدمة أهالى المحافظة ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وفد من قيادات حزب حماة الوطن برئاسة اللواء طارق نصير أمين عام الحزب ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، والنائبة ميرال الهريدى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب وأمينة التعليم بالحزب، والدكتورة راندا مصطفى عضو مجلس الشيوخ وأمينة المرأة بالحزب، والنائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب والأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن بسوهاج، والنائبة رشا إسحاق عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة رانيا أبو الخير أمين الأمانة المركزية لحقوق الإنسان بالحزب، والدكتورة ناريمان الرفاعى أمينة التضامن الاجتماعى، والدكتور أحمد الديب أمين أمانة الحزب بسوهاج، وهشام الشريف مستشار الأمين العام لشئون الإعلام، وعمرو الجهيني رئيس قطاع خدمة المواطنين بمكتب الأمين العام، حضر اللقاء السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثى السكرتير العام للمحافظة، وذلك لمناقشة سبل التعاون المشترك بين محافظة سوهاج وحزب حماة الوطن خلال المرحلة القادمة.

وأعرب اللواء طارق الفقي عن سعادته بهذه الزيارة من قيادات حزب حماة الوطن برئاسة اللواء طارق نصير، موضحًا أن هذه الزياره تؤكد علي أهمية التعاون والتنسيق ما بين الأجهزة التنفيذية والأحزاب السياسية لخدمة المواطنين والنهوض بأوضاعهم المعيشية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج على توفير كافة أوجه الدعم من المحافظة ودعم جميع المبادارات التي تهدف لخدمة المواطن السوهاجى، مشيدا بجهود حزب "حماة الوطن" ومشاركته المجتمعية الفعالة.

فيما أعرب اللواء طارق نصير عن مدي سعادته ووجوده وقيادات حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج إحدى محافظات الصعيد العريقة ووجه الشكر للمحافظ على دعمه لجهود الحزب في سبيل خدمة المواطنين.

وقال بصفتي الأمين العام لحزب حماة الوطن أنقل لكم تحيات الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب واللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب والدكتور أحمد العطيفي أمين تنظيم الجمهورية.

وأكد نصير علي أن محافظات الصعيد شهدت طفرة فى التنمية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، من مشروعات قومية عملاقة، وإنجازات غير مسبوقة في مختلف المجالات والقطاعات، حيث نجحت الدولة المصرية بتوجيه من القيادة السياسية في ضخ استثمارات كبيرة في قطاعات البنية الأساسية التي ترتبط باحتياجات ملحة لدي المواطنين، ورفع مستوى المعيشة.

وأوضح أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها التنفيذية تعمل من أجل تحقيق أهم حقوق الإنسان وهو أن يكون له القدرة على الحصول على خدماته الأساسية التى تمكنه من جودة حياة حقيقية.

وشدد نصير على أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة لمحافظة سوهاج كانت فارقة ومختلفة عن مثيلاتها من بقية زيارات مواقع العمل والمشروعات.

وأشار إلى أن الأحزاب لها دور محورى فى الارتقاء بالمجتمع المصرى، وتحقيق خطط التنمية المستدامة.

وأكد أنه منذ إعادة هيكلة حزب حماة الوطن كرثت الجهود للتواصل الدائم مع مشكلات المواطنين، وذلك من خلال وضع خطط وآليات ومقرات في محافظات الجمهورية تُمكن المواطن من الاتصال وعرض المشكلات، ومن ثم عرضها علي المسؤولين للعمل علي حلها،وضرب مثال على ذلك امانة حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج ممثلة في الدكتور احمد الديب الخولي امين عام المحافظة و أعضاء الحزب والنواب بغرفتيه النواب والشيوخ الذين لا يبخلون بجهدهم فى التعامل مع متطلبات المواطن السوهاجي وأيضا دورهم الفاعل في تنمية المحافظة.

وأضاف أن الحزب سوف يستهدف إطلاق عدد من المبادرات بمحافظة سوهاج في قطاعات "الشباب والرياضة، ومحو الأمية، والصحة، والتضامن الاجتماعى، والتموين"، بالإضافة إلى إنشاء عدد من منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وأوضح أن بناء المستقبل مهمة الجميع؛ حكومة وأحزاب ومؤسسات وأفراد، تلك هي الرؤية المتكاملة لبناء الأوطان والنهوض بأوضاعها.

وعلى هامش اللقاء عقد محافظ سوهاج وأمين عام حزب حماه الوطن اجتماع بحضور وكلاء وزارات "التضامن الاجتماعي" والصحة، والشباب والرياضة، والتعليم، والتموين، لبحث آليات تنفيذ تلك المبادرات على أرض الواقع، ووجه المحافظ بعمل تقرير شهري كامل بالنتائج التي يتم الوصول إليها.