شكرا لقرائتكم خبر عن طلبات إحاطة أمام "طاقة النواب" حول عدم تفعيل قانون إقامة مشاتل للأشجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، اجتماعاتها يوم الثلاثاء، لمناقشة طلبات الاحاطة المقدمة من النواب والموجه لوزيرة البيئة ياسمين فؤاد، بشأن عدم تفعيل قانون البيئة في شأن تخصيص أراضي لإقامة مشاتل لانتاج الاشجار، وعدم تشغيل مصنع تدوير القمامة بالغربية.

ويشهد اجتماع اللجنة مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب أميرة أبو شقة بشأن عدم تفعيل المادة (27) من قانون البيئة والتي تنص على أنه " تخصص في كل حى وفي كل قرية مساحة لاتقل عن ألف متر مربع من أراضى الدولة لإقامة مشتل لإنتاج الأشجار على أن تتاح منتجات هذه المشائل للأفراد والهيئات بسعر التكلفة ، وتتولى الجهات الإدارية المختصة التي تتبعها هذه المشاتل إعداد الإرشادات الخاصة بزراعة هذه الأشجار ورعايتها ، ويسهم جهاز شئون البيئة في تمويل إقامة هذه المشاتل".

كما تناقش اللجنة البرلمانية في ذات الاجتماع طلب الاحاطة المقدم من النائب أحمد بلال البرلسى بشأن عدم تشغيل مصنع تدوير القمامة ، وتوحيد جهاز النظافة والتجميل لرفع كفاءة تشغيله وتحسين منظومة النظافة بمدينة المحلة الكبرى - محافظة الغربية

يشار إلي أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب منح لجنة الطاقة والبيئة عدد من الاختصاصات الهامة وفي مقدمتها السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول، الخطة العامة لكهرباء الجمهورية، وخاصة كهربة الريف، وتوزيع القوى الكهربائية وتوفيرها وصيانتها، استخدامات الطاقةالنووية والشمسية والرياح، وغيرها من مصادر الطاقةالجديدة والمتجددة، التشريعات الخاصة بالطاقة والبترول وشئون الكهرباء، الجوانب المتعلقة بالطاقة أو البيئة فى السياسة العامة لتنمية واستغلال الموارد الطبيعية، كل ما يتعلق بشئون البيئة وتغير المناخ ومكافحة التلوث والتنمية المستدامة، المحميات الطبيعية والمحافظة عليها. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الطاقة، وبشئون البيئة والتنمية المستدامة.