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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استقبل رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سفراء الدولة وممثلي بعثاتها التمثيلية في الخارج المشاركين في الملتقى السابع عشر الذي تنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي تحت عنوان "الإمارات العربية المتحدة.. حاضر مشرق ومستقبل واعد"، يرافقهم وزير الخارجية والتعاون الدولي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

محمد بن زايد يثمن دور سفراء الإمارات في الشراكات الاستراتيجية مع دول العالم

ورحب رئيس الدولة في اللقاء بمجلس قصر البحر، بوفد الدبلوماسيين الإماراتيين، مثمنًا جهودهم، كلٌّ في موقعه في خدمة وطنهم وشعبهم.

وأكد رئيس الدولة أهمية دور سفراء الإمارات وممثليها في الخارج في نقل صورة الدولة الحضارية وتعزيز نهجها القائم على بناء علاقات صداقة متينة واحترام وثقة متبادلين وتأسيس شراكات استراتيجية مع مختلف دول العالم لخدمة مصالحها الوطنية وتعزيز مكانتها على مختلف المستويات.



يذكر أن الملتقى الذي يستمر إلى 9 فبراير (شباط) الجاري في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، يتضمن أكثر من 25 جلسة يشارك فيها عدد من الوزراء، وكبار المسؤولين، والسفراء، ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج، ومديري الإدارات في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إضافة إلى ممثلي عدد من المؤسسات والهيئات الحكومية في الدولة من مختلف القطاعات.

