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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انضمت المزيد من المنظمات الإنسانية الإِماراتية من جميع أنحاء الدولة إلى حملة "جسور الخير".



الحملة أطلقتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وتهدف إلى تجميع وتعبئة حزم الإغاثة للمتضررين من الزلازل في سوريا وتركيا من خلال المشاركة المجتمعية.

16 مؤسسة إنسانية إماراتية تنضم لإغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا

وانضمت إلى الحملة التطوعية كل من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة دبي العطاء، ومؤسسة سقيا الإمارات، والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية، وجمعية دار البر، وجمعية دبي الخيرية، وجمعية الشارقة الخيرية، وبيت الشارقة الخيري، وجمعية الإمارات الخيرية، ومؤسسة طيران الإمارات الخيرية، وهيئة الأعمال الخيرية العالمية، ومؤسسة دي بي وورلد الخيرية، بالإضافة إلى منصة متطوعين. امارات، ومركز الشارقة للعمل التطوعي.

وتبدأ الحملة بتعبئة المساعدات الأولية اعتبارا من يوم بعد غد السبت في تمام الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرًا، في كل من مركز أبو ظبي الوطني للمعارض "أدنيك" في أبو ظبي، ومركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، وفي الشارقة جوار بحيرة خالد.