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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نددت الصين الخميس، بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن "اللامسؤولة إطلاقًا"، بعدما قال في مقابلة إن نظيره الصيني شي جينبينغ يواجه "مشاكل هائلة".

الصين تدين تصريحات "غير مسؤولة" لبايدن.. ماذا قالت؟

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ لصحافيين "هذه التصريحات غير مسؤولة إطلاقًا وتنتهك القواعد الأساسية للآداب الدبلوماسية".



وأضافت أن "الصين تعرب عن استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة".



وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، أن الولايات المتحدة "لا تسعى إلى نزاع" مع الصين، رغم التوتر بشأن إسقاط منطاد صيني وصفه المسؤولون الأمريكيون بأنه مخصص لأغراض التجسس.

وأضاف بايدن أن نظيره الصيني شي جين بينغ يواجه "مشاكل هائلة"، بما في ذلك الاقتصاد الهش لبلاده.



وأشار إلى أن الصين مقيدة في قدرتها على مواجهة الولايات المتحدة بسبب حاجتها إلى حماية التجارة الدولية، ما يضع شي في موقف لا يُحسد عليه.