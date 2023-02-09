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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ارتفعت حصيلة الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا إلى أكثر من 12 ألف قتيل الأربعاء، في حين يواصل عمال الإنقاذ البحث عن ناجين عالقين تحت الأنقاض في ظل طقس شديد البرودة.

الحصيلة الجديدة لضحايا زلزال تركيا وسوريا

وأفاد مسؤولون ومسعفون عن مقتل 9057 شخصًا في تركيا و2992 آخرين في سوريا جراء زلزال الاثنين الذي بلغت شدّته 7.8 درجات، ما يرفع الحصيلة الإجمالية غير النهائية إلى 12049 قتيلًا.

ويعقد سوء الأحوال الجوية عمليات الإنقاذ، فيما أن الساعات الـ72 الأولى "حاسمة" للعثور على ناجين، حسب رئيس الهلال الأحمر التركي كرم كينيك.

في سوريا، تم حتى الآن انتشال 2992 جثة من تحت الأنقاض، حسب السلطات والخوذ البيضاء (متطوعو الدفاع المدني) في مناطق خاضعة لسيطرة فصائل المعارضة.

من جهتها، قدرت منظمة الصحة العالمية، أن يبلغ 23 مليونًا عدد المتضررين بالزلزال بينهم نحو 5 ملايين من الأكثر ضعفًا.

في المناطق التي لم تصلها مساعدات، يشعر الناجون بالعزلة.

في جندريس، الخاضعة لفصائل المعارضة في سوريا، قال حسن، وهو أحد السكان الذي فضل عدم الكشف هويته، "حتى المباني التي لم تنهار تعرضت لأضرار بالغة".

وأضاف، "هناك ما بين 400 و500 شخص عالقون تحت كل مبنى منهار، بينما يحاول 10 أشخاص فقط إخراجهم. ولا توجد معدات".