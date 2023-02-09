شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. محمد بن زايد يستقبل رئيس الوزراء العراقي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم الخميس، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أنه جرت لرئيس الوزراء العراقي لدى وصوله إلى قصر الوطن في العاصمة أبوظبي مراسم استقبال رسمية، إذ اصطحبه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى منصة الشرف، وعُزف السلام الوطني للعراق، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة، واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية للضيف.



وكان رئيس الوزراء العراقي قد وصل إلى أبوظبي في وقت سابق اليوم، إذ كان في استقباله الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وعدد من المسؤولين.

ويرافق السوداني خلال زيارته وفد يضم عددا من الوزراء والمسؤولين العراقيين.