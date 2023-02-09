السيسي يتفقد مصانع «سايلو فودز»

الشارقة - اميمة ياسر - قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجولة تفقدية داخل مصانع «سايلو فودز»، حيث يشهد الرئيس السيسي افتتاح المرحلة الثانية من المدينة الصناعية بمدينة السادات، وذلك خلال افتتاح المرحلة الثانية لمدينة سايلو فودز الصناعية الغذائية.

وتعد سايلو فودز للصناعات الغذائية، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، المدينة الصناعية الغذائية الأولى والوحيدة في الشرق الأوسط، من حيث كونها الأكثر تكاملاً والأفضل تجهيزًا، وتهدف لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية بجودة ومعايير مرتفعة.

وتقع سايلو فودز في مدينة السادات بمحافظة المنوفية على مساحة إجمالية تبلغ 546.345 متر مربع، وتشمل 9 مصانع على أحدث الطرازات العالمية تستخدم فيها أحدث التقنيات والمنشآت الصناعية عالية التقنية، كما تضم مساحة واسعة للتخزين يتم إدارتها بمنظومات عالمية هي الأكثر تطورا من كبار الموردين الدوليين.

وتشمل سايلو فودز على أربعة عشر صومعة للحبوب ومجمع طباعة شامل لتغليف المنتجات الصديقة للبيئة لضمان تلبية متطلبات كل مستهلك لمنتجات صحية وعالية الجودة وآمنة.

وتستهدف سايلو فودز تقديم وجبات صحية مؤمنة لطلبة المدارس، كذلك عرض منتجات المدينة في سلاسل التوزيع في جميع أنحاء الجمهورية، وتصدير الفائض إلى الخارج، وتعمل على إضافة قدرات إنتاجية للسوق المحلي والتصدير، كما تستهدف أيضاً تقديم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية بجودة ومعايير مرتفعة.