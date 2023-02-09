شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "مصر أكتوبر" تشيد بـ"العفو الرئاسى": تعكس تطبيق مفهوم حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بمواصلة لجنة العفو الرئاسي، جهودها في الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، مشيرة إلى توسيع نشاطها بشكل ملفت في الفترة الأخيرة، ما يعكس حجم الدور الذي تقوم به بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، والتى كان آخرها إخلاء سبيل كافة المواطنين الذين تم إلقاء القبض عليهم، من أهالى الوراق بعد استيفاء الإجراءات القانونية.

وأشارت "مديح"، في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى تبين حرص الدولة على العمل على تحسين ملف حقوق الانسان بشكل جاد، وهذا ما ظهر في جهود الدولة بدءًا من إلغاء حالة الطوارئ، ووضع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، والتي تتضمن تطوير طريقة التعامل مع عدد من الملفات لتحسين الحقوق والحريات، وتهتم أيضًا بمختلف محاور وقيم حقوق الإنسان من منظور متكامل لهذه الحقوق.

وأكدت رئيس حزب مصر أكتوبر، علي جهود احتواء الموقف بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، والتى تكللت بالنجاح وإخلاء سبيل كافة المواطنين الذين تم إلقاء القبض عليهم، بعد استيفاء الإجراءات القانونية، مشيرة إلى إنها يُعد هذا النهج الإيجابى من أبرز مُخرجات الحالة العامة الإيجابية التى واكبت الدعوة للحوار الوطني.

ولفتت الدكتورة جيهان مديح، إلى إن عمل لجنة العفو الرئاسي، لا يقتصر على مجرد عمل قائمة لأسماء المرشحين لقرار العفو، إنما العمل أيضًا على إعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى وعودتهم إلى المجتمع دون وجود وصمة العار بدخولهم السجن.

وكانت تقدمت لجنة العفو الرئاسة بخالص الشكر والتقدير للأجهزة المعنية فى الدولة وفى مقدمتها وزارة الداخلية على جهودها لاحتواء الموقف بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، والتى تكللت بالنجاح وإخلاء سبيل جميع المواطنين الذين تم إلقاء القبض عليهم، بعد استيفاء الإجراءات القانونية.

وقالت اللجنة فى بيان: "ويُعد هذا النهج الإيجابى من أبرز مُخرجات الحالة العامة الإيجابية التى واكبت الدعوة للحوار الوطنى".