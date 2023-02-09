الحاجة موجودة .. السيسي: مش عاوزين نتكلم عن موضوع الأكل كتير في التليفزيون .. ميصحش

الشارقة - اميمة ياسر - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المخزون الاستراتيجي من السلع يكفي لـ6 أشهر، مناشدًا وسائل الإعلام تقليل الحديث على توافر السلع الاستراتيجية.

وأضاف ضمن فعاليات افتتاح المرحلة الثانية من المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز»، صباح الخميس: «مش عاوزين نتكلم في موضوع الأكل كتير في التليفزيون ميصحش، الحاجة موجودة وإحنا شفافين وصادقين جدًا معاكم».

ولفت إلى أن توفير مخزون استراتيجي من السلع لمدة 6 أشهر يكلف الدولة أعباء مالية، مضيفًا: «معناه أحجز نقود لمدة 6 أشهر، أشتري وأحطه في المخازن».

واستطرد: «الأمر يكبدنا تكلفة كبيرة في ظل ما نراه في العالم كله، لكن لا بأس نحن مستمرون على موقفنا، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة».

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، افتتاح المرحلة الثانية من المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات، بحضور مجموعة من الوزراء والمسؤولين.