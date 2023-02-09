انت الان تتابع خبر ثلوج وأمطار.. الانواء الجوية تفصّل طقس الأيام الأربعة المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "طقس يوم غد الجمعة في المنطقة الوسطى صحو مع بعض الغيوم يتحول ليلاً الى غائم ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عما سجل يوم امس".

وأشار الى ان "حالة الطقس المنطقة الشمالية غائماً جزئياً ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً واحياناً غائم مع فرصة لتساقط امطار خفيفة في أماكن متفرقة منها، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية".



وأضاف البيان أن "طقس يوم السبت سيكون غائماً جزئياً في عموم البلاد، اما درجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية".

وبين أن "طقس يوم الاحد في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق، بينما سيكون طقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً واحياناً غائم مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية احياناً كما تتساقط الثلوج في بعض الاماكن منها، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً، اما في المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط امطار خفيفة في بعض الاماكن منها ،ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً".

ولفت إلى أن "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون غائماً جزئياً، فيما سيكون طقس المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً واحياناً غائم مع فرصة لتساقط امطار خفيفة بعد الظهر ،اما درجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".