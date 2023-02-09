شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أردوغان يعلن آخر حصيلة لضحايا زلزال تركيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، آخر حصيلة لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

أردوغان يعلن آخر حصيلة لضحايا زلزال تركيا

وقال الرئيس التركي، في تصريحات صحفية لدى وصوله إلى هطاي الأكثر تضررا والواقعة على الحدود السورية، إن "حصيلة قتلى الزلزال وصلت إلى 9057 شخصا".



وأضاف أن "حصيلة المصابين جراء الزلزال بلغت 52 ألفًا و979 شخصا"، موضحا أنه "من المستحيل أن نكون مستعدين لكارثة بهذا الحجم الهائل".

ولفت الرئيس التركي إلى أن "أكثر من 60 دولة قدمت لنا مساعدات، و18 دولة أرسلت فرقًا إغاثية للمشاركة في عمليات الإنقاذ".

وأدان أردوغان الانتقادات الموجهة لجهود الحكومة بعد الزلزالين المدمرين، قائلا: "هذا وقت للوحدة والتضامن، ولا أستطيع تحمل من يقومون بحملات سلبية لمصالح سياسية في وقت مثل هذا".

وقال إنه "ليس من الممكن الاستعداد لمثل هذه الكارثة، لكن الحكومة ستسرع في إزالة الأنقاض وبناء المساكن".

وكان وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، أكد أن "عمليات رفع الأنقاض تتم على أكمل وجه".

وأكد أن الأولوية الحالية للحكومة هي إنقاذ المواطنين وإخراجهم من تحت الأنقاض، فيما ستتم محاسبة المقصرين بعد تخطي تلك الكارثة.

يأتي هذا فيما لا يزال عناصر الإنقاذ يحاولون العثور على ناجين عالقين تحت الأنقاض، في أجواء البرد القارس.

ويواصل رجال الإغاثة سباقهم مع الزمن لمحاولة إنقاذ الناجين من الزلزال الذي ضرب جنوب شرق تركيا وسوريا المجاورة، فجر الإثنين، وبلغت قوته 7،8 درجة، وأودى بحياة أكثر من 11 ألف شخص في جنوب تركيا وشمال غرب سوريا.