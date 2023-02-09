انت الان تتابع خبر "لا يزالون يكذبون".. خامنئي يكشف فحوى رسالة تلقاها من أوباما قبل 15 عاماً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وخلال لقائه قادة وموظفي القوات الجوية بالجيش الإيراني، لفت المرشد أيضا إلى أن واشنطن أعلنت في وقت سابق أنها لا تنوي تغير النظام الإيراني.

وقال علي خامنئي: "لقد وقف الجيش إلى جانب الشعب وبقي ثوريًا، وهذا شأن مهم لأن البعض أصبحوا ثوريين لكنهم لم يبقوا على هذا المسار، لكن جيش إيران اليوم أكثر ثورية وأقوى إيمانا وأنقى من الأيام الأولى".



وصادف، يوم أمس الأربعاء، في التقويم الرسمي الإيراني، يوم القوات الجوية في البلاد، والسبب في هذه التسمية يعود للقاء عدد من ضباط سلاح الجو الإيراني التابع للشاه مع الخميني في عام 1979 مما أدلى إلى تسهيل عملية الثورة آنذاك وتسلم الخميني السلطة.

ومرة أخرى، نسب المرشد الإيراني، علي خامنئي، في تصريحاته، الاحتجاجات السابقة والانتفاضة الحالية ضد نظام طهران إلى دول أجنبية.

وقال: "قبل نحو 15 عاما، كتب لي رئيس الولايات المتحدة الأميركية الأسبق (باراك أوباما) في رسالته بكل وضوح أن واشنطن لا تنوي تغيير نظامكم. لكن في نفس الوقت، كانوا يناقشون في مراكزهم الخاصة كيفية الإطاحة بالنظام الإيراني. إنهم لايزالون يكذبون".

وبعدما رفع العديد من التلاميذ والطلاب الجامعيين ومعظمهم من جيل الألفين، خلال الانتفاضة الشعبية شعارات ضد خامنئي ونظامه، فإن المرشد بين: "قد رأيتم عدد النكات السخيفة التي أطلقوها على جيل الألفين، لكن الإحصاءات والتقارير لمراسيم الاعتكاف هذا العام تظهر أن عددًا كبيرًا من المشاركين هم من جيل الألفين".

وأضاف: "الأداة الوحيدة للنظام البهلوي الحقير والمستبد كانت قمع الشعب بواسطة الجيش".

