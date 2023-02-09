انت الان تتابع خبر من تحت مخلفات الزلزال.. "واتساب" ينقذ حياة شاب في تركيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونجا بوران كوبات بعدما أرسل مقطع فيديو عبر "واتساب" وهو أسفل أنقاض منزله.

وكان كوبات (20 عاماً) قد حوصر هو ووالدته واثنان من أعمامه تحت الحطام، قبل أن يكتشف وجود هاتفه المحمول بجواره، ويستخدمه طالباً النجدة.



وخطرت له فكرة نشر الفيديو على "واتساب"، وتوقع انشغال رجال الإنقاذ، فقرر إرسال الفيديو إلى أصدقائه الذين اعتادوا متابعة فيديوهاته.

وقال بوران، في مقطع الفيديو: "أرجوكم، أطلب المساعدة من أي شخص يشاهد هذا الفيديو".

ونجح رجال الإنقاذ، من خلال الفيديو، في تحديد موقعه وإنقاذه وعائلته.

