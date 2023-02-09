انت الان تتابع خبر السوداني يوجه باستمرار الجسر الجوي لنقل المساعدات الى سوريا وتركيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "السوداني وجه باستمرار الجسر الجوي لنقل المواد الإغاثية والمساعدات الإنسانية والطبّية والاحتياجات الطارئة وفرق الدفاع المدني، الى ضحايا الزلزال في كل من سوريا وتركيا".



وأضاف، ان "هذا التوجيه جاء تأكيداً على تضامن العراق شعباً وحكومة مع الشعبين السوري والتركي، وإسهاماً في التخفيف من آثار الكارثة الإنسانية".