انت الان تتابع خبر خلال ساعة واحدة.. اعتقال متهم بجريمة قتل في كربلاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارزنا تمكنت من أحكام قبضتها على متهم قام بتنفيذ جريمة قتل في حي العامل بسبب سرقة هاتف".

وأضافت، أن "المفارز الأمنية فور حصول الحادث عملت لتطويق المكان وتعميم أوصاف المتهم كون الحادث حصل نتيجة مشاجرة بين الطرف الأول والمجني عليه بسبب سرقة هاتف مما أدى الى تطور الخلاف واستخدام إله جارحة أدت الى وفاة الطرف الثاني".



وأشار البيان الى، أنه "بعد جهود أمنية تمت مطاردة المتهم وملاحقته بين الأزقة حتى تم القبض عليه وتمت احالته الى القضاء لينال جزاءه العادل وفق القانون".